В России назвали диалог с США жизненной необходимостью

Острота украинского кризиса показала необходимость диалога между Россией и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Постепенно происходит восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, что исключительно важно для судеб мира», — написал он. Сенатор назвал контакты России и Соединенных Штатов жизненной необходимостью.

Сенатор Пушков указал на углубление разногласий между США и Евросоюзом

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что с первых дней пребывания в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа проявила желание наладить диалог с Россией.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подвел итоги переговоров с Россией и Украиной. По его словам, трехсторонние встречи в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.