Главред RT Маргарита Симоньян в программе «60 минут» на «России 1» высказалась о судьбе Владимира Зеленского.

«Украинцы... со своим просроченным разберутся так, как разбираются со всем просроченным, — выкидывают», — сказала она.

Симоньян отметила, что справедливость судьбы Зеленского ограничивается УК России — это пожизненное заключение.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава киевского режима обречён — «Аннушка уже разлила масло». Он подчеркнул, что Зеленскому «не сносить» головы.