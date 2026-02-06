Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС сообщил, что разговор российского лидера с главой Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом пока не планируется.

До этого Песков также заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине произойдет скоро, но точной даты пока нет. Где произойдет следующая встреча, тоже неизавестно.

Путин согласился с Трампом по одному вопросу

Ранее Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с Владимиром Путиным, но не раскрыл ни дату разговора, ни детали. Однако отмети, что желает скорейшего завершения войны.