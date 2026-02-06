Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на попытки Запада втянуть Россию в скандал с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Цель манипуляции очевидна — создать впечатление, будто бы мы нервничаем и оправдываемся... Чем громче западные пропагандисты пытаются втянуть Россию и другие непричастные страны в скандал, тем больше они сами раскрывают свою лживую сущность», — цитирует её ТАСС.

Западные СМИ активно обсуждают опубликованные материалы по делу Эпштейна, осуждённого за преступления сексуального характера и покончившего с собой в тюрьме несколько лет назад. О том, как досье финансиста дискредитирует западных политиков, — в материале RT.