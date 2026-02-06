Лавров получил необычный подарок от председателя ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок от председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса музыкальную шкатулку с композицией Петра Чайковского, о чем сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров провел в Москве переговоры с Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Захарова написала в своем Telegram-канале, что Кассис привёз в российскую столицу в качестве подарка Лаврову музыкальную шкатулку, воспроизводящую композицию Петра Чайковского. Гости объяснили выбор подарка тем, что 15 января 1890 года в Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера балета "Спящая красавица", а в ее основу «легла европейская сказка XVII века».

Кассис, вручая шкатулку, отметил: «Чтобы помнили, что Россия - часть Европы». В ответ российский министр протянул ему шкатулку с изображением Кремля и сказал: «Чтобы помнили, что Россия - часть истории».