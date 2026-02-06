Украина заявила о намерении получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Новое условие объясняется тем, что без выхода к Черному морю привлекательность Украины для НАТО снижается, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет «Газета.Ru».

По словам депутата, Одесса является морским портом, который может быть привлекателен как для гражданских торговых судов, так и для судов военного назначения. Он подчеркнул, что без него ценность территории Украины как военного актива НАТО значительно ослабевает.

Кроме того, Новиков назвал новое условие Киева очередной уловкой, чтобы затянуть переговорный процесс.

«Гарантии безопасности для Одессы в принципе служат хорошим оправданием», — закончил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал три условия для перехода Одессы и Николаева под контроль Вооруженных сил России.