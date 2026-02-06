Украина будет делать все для затягивания мирных переговоров, направленных на достижение урегулирования в зоне СВО. Об этом заявил «Национальной службе новостей» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, переговорная стратегия Киева заключается в выдвижении все новых доводов относительно завершения конфликта. Это позволит союзникам Украины в Европе восстановить свой военно-промышленный потенциал, подчеркнул он.

«Нам нужно во всем учитывать наши национальные интересы», — добавил Соболев.

Аналогичную позицию в беседе в «Лентой.ру» выразил и зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Он считает, что и заявления западных политиков, и действия командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрируют нежелания подписывать мирное соглашение.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов оценил масштабы дезертирства в украинской армии. По его оценке, число оставивших службу солдат ВСУ может достигать одного миллиона. При этом Киев склонен в разы занижать истинное число дезертиров, отметил он.