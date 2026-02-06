«Будьте честны!»: Медведев обратился к Госдепу

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев раскритиковал Госдеп США за слова о том, что договор СНВ-3 является «несовершенным». Об этом он написал в соцсети X.

По словам Медведева, такие слова со стороны США означают, что нового соглашения по контролю над вооружениями не будет. Напомним, что ранее США высказались за то, чтобы включить в соглашение Китай.

«Госдепартамент США назвал договор СНВ-3 “несовершенным”, поскольку он не охватывает тактическое ядерное оружие и не включает Китай. Серьезно? А как же Великобритания и Франция? Гиперзвуковое оружие? Заявление Вашингтона означает одно: договора на таких условиях никогда не будет. Будьте честны!» — написал он.

Ранее Медведев заявил, что «Европа загнала себя в ловушку».