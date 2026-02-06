В России ответили на планы НАТО ввести войска на Украину
Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о появлении войск блока на территории Украины после завершения конфликта стоит воспринимать как подготовку к интервенции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он выразил надежду на то, что альянс не станет предпринимать опрометчивых шагов.
Он подчеркнул, что Россия не допустит размещения военнослужащих альянса на территории соседнего государства,
Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Генсек подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».