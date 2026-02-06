В России ответили на планы НАТО ввести войска на Украину

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о появлении войск блока на территории Украины после завершения конфликта стоит воспринимать как подготовку к интервенции, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он выразил надежду на то, что альянс не станет предпринимать опрометчивых шагов.

«Давайте исходить из того, что к словам Рютте в части отправки войск НАТО на Украину стоит относиться серьезно. И Россия будет считать это интервенцией со стороны блока», — предупредил политик.

Он подчеркнул, что Россия не допустит размещения военнослужащих альянса на территории соседнего государства,

«Мы готовы к развитию любого сценария. Но надеемся, что у НАТО хватит разума не идти на опрометчивые шаги, которые могут привести к боестолкновению с Россией», — заключил Швыткин.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Генсек подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».