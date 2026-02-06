О чем говорят в Госдуме сегодня: покушение на генерала Алексеева и торговля детьми на Украине

В Госдуме пообещали жесткий ответ на покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, рассказали о подготовке новых мер по защите от мошенников и высказались по поводу инцидента на Олимпиаде в Италии. О чем еще говорили российские парламентарии 6 февраля — в материале «Рамблера».

Покушение на генерала Алексеева

За выстрелами в спину генерал-лейтенанту заместителю начальника ГРУ Владимиру Алексееву стоят украинские спецслужбы, покушение является очередным доказательством того, что режим на Украине является террористическим. Об этом заявил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий напомнил, что это уже не первое нападение на российского военного, подготовленное украинскими спецслужбами.

«И каждый причастный к этим покушениям ответит за них сполна. Мы нанесем более массированные удары за это нападение и за атаку на Белгородскую область, чем те, которых верхушка Украины так испугалась накануне», — заверил Колесник.

Борьба с мошенниками

Второй пакт законов для борьбы с кибермошенничеством предусматривает солидарную с банками финансовую ответственность мобильных операторов. Об этом рассказал News.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению парламентария, принятие такой меры создаст стимул для мобильных операторов активнее выявлять и блокировать сомнительные номера.

«Идея в том, чтобы распределить ответственность между всеми участниками платежной цепочки: банки отвечают за контроль переводов, а операторы — за верификацию абонентов и блокировку мошеннических номеров. Это мотивирует операторов, как и банки, совершенствовать свою антифрод-политику», — пояснил Аксаков.

Инцидент с российским флагом на Олимпиаде-2026

Инцидент с вывешенным на трибуне и затем убранным флагом России на Олимпийских играх в Италии связан с особыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом рассказала РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, российский флаг был вывешен в ходе матча сборных США и Чехии, при этом по правилам, «если команда в этот момент не играет, ее флагов не должно быть на стадионе».

«Если бы вывесили канадский флаг, его бы тоже убрали. Это правило МОК — на Олимпиаде оно есть, а на чемпионатах мира нет. Чтобы не было разночтений, они давно уже его ввели (…) Больше скажу, есть специальные зоны, где ты можешь доставать флаг, а где — нет», — заявила Журова.

Торговля детьми на Украине

Будет трудно доказать причастность высокопоставленных украинских чиновников к торговле детьми в связи с публикацией информации по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, такие схемы, скорее всего, проходили по частным каналам, а представители власти могли закрывать на это глаза, получая деньги.

«Доказывать подобные вещи очень тяжело. Если же речь идет о действительно подтвержденных фактах и если соответствующие структуры будут ликвидированы, а следственным органам будет предоставлен доступ к накопленной информации, то, вероятно, удастся выявить доказательства. Но до этого придется ждать», — пояснил Вассерман.

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и эксплуатации несовершеннолетних и заключен под стражу. В итоге он был найден мертвым в тюрьме. В 2026 году были опубликованы материалы по резонансному делу, которые содержат многочисленные доказательства связи Эпштейна с политиками, бизнесменами и членами королевских семей, включая британского принца Эндрю, а также со звездами шоу-бизнеса.