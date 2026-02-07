В МИД Румынии призвали усилить давление на Россию

Европа должна продолжать поддерживать Украины и усилить давление на Россию. Об этом изданию Bloomberg заявила глава МИД Румынии Оана Цойу.

© Газета.Ru

По ее словам, «нужно быть оптимистами» по поводу переговорного процесса по Украине, однако это не отменяет необходимость поддержки Киева и усиления давления на Россию.

«Позиция Румынии была предельно ясна с самого начала конфликта. И мы будем впредь заявлять, что нам нужно увеличить поддержку Украины, чтобы обеспечивать ее устойчивость. Особенно международная поддержка важна в связи с ужасной энергетической атакой, которой подверглись украинцы. Им нужно помочь пережить эту зиму. Также мы должны увеличить давление на Россию. И для этого мы недавно разработали двадцатый пакет европейских санкций против РФ», — отметила она.

По словам Цойу, экономическое давление на РФ важно, так как оно помогает снизить прибыль Москвы от продажи нефти и уменьшить «свободу передвижения теневого флота».

В конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС в годовщину начала СВО примет 20-й пакет санкций против России. По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, новый пакет должен ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать российский «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет антироссийских санкций должен включать жесткие меры против российского «теневого флота».

Ранее на Западе сообщили о возможном расколе ЕС из-за России.