Лавров: Запад стремится сохранить киевский режим, чтобы он "кусал" Россию

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что, по его мнению, Запад заинтересован в сохранении действующего режима в Киеве, чтобы использовать его как инструмент давления на Россию. Об этом глава МИД РФ сообщил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу.

Лавров напомнил, какие гарантии безопасности для Украины обсуждались на переговорах в 2022 году.

"Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал пытаться "кусать" Российскую Федерацию", - подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что одной из целей западных стран является использование территории Украины для развертывания нацеленных на Россию западных вооружений.