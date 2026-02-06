Глава МИД Швейцарии заблудился на переговорах с Лавровым

Глава МИД Швейцарии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым перепутал стороны за столом переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что войдя в зал, Кассис направился в сторону, где сидит российская делегация. После этого дипломату подсказали, что ему нужно занять противоположную сторону переговорного стола.

5 февраля Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Сообщалось, что в ходе визита дипломаты намерены обсудить усилия по прекращению конфликта на Украине и роль ОБСЕ в достижении мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в ходе визита Кассиса в Москву его визави станет глава МИД Сергей Лавров, при этом контактов представителей ОБСЕ с российским лидером Владимиром Путиным не предусмотрено.