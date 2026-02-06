Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

Слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о гарантиях безопасности для Украины означают, что готовится интервенция.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«То, что Рютте произнес, выступая в Раде, означает, что готовится интервенция. Он сказал, что гарантии безопасности предусматривают автоматические действия коалиции желающих, что Британия и Франция готовы разместить свои войска на Украине», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это противоречит тем коллективным гарантиями безопасности, которые были согласованы Россией и Украиной в апреле 2022 года. Он добавил, что тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет сохранить на Украине любой ценой.

На Западе отреагировали на заявление Рютте о трудных решениях по Украине

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Генсек подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».