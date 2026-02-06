Лавров высказался о покушении на генерала Алексеева

Покушение на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева демонстрирует, что Украина готова на постоянные провокации с целью срыва переговоров. Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Покушение произошло в пятницу, 6 февраля. Как сообщали в СК РФ, неизвестный выстрелил в Алексеева в доме на северо-западе Москвы. Генерал выжил, его госпитализировали. Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивают.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса», — заявил Лавров.

Он добавил, что Киев готов сделать все, чтобы убедить своих западных спонсоров «не отставать» от США и «сбить их с курса» на справедливое урегулирование конфликта.

В Кремле прокомментировали покушение на генерала Алексеева в Москве

Напомним, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о произошедшем. В Кремле пожелали Алексееву выздоровления.