Россия исходит из того, что Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), формат заморозки членства в организации не предусмотрен.

Об этом интервью «России 24» заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Что касается тех проблем, которые возникали в плане взаимодействия с ОДКБ, я думаю, что мы всегда можем в кругу участников ОДКБ <...> найти какие-то развязки, в том числе компромиссные развязки по тем проблемам, которые накопились», — сказал дипломат.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.