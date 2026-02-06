В Госдуме отреагировали на запрет въезда в Россию для Сабурова

Необходимо больше узнать о причинах, по которым комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию, потому что на данный момент называется слишком много причин. Это в разговоре с «Лентой.ру» отметил депутат Госдумы Александр Шолохов.

«Я не считаю комиков, которые готовы шутить над чем угодно, частью культурной повестки России, — заметил депутат. — Что касается адекватности мер — вы знаете, за что именно ему запретили въезд? Я — нет. Потому что сейчас называют много причин — от неуплаты налогов и заканчивая дискредитацией СВО».

Он также отметил, что тема запрета на въезд для комика не заслуживает слишком широкого обсуждения.

Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай

О том, что Сабурова задержали во Внуково, сообщалось ранее 6 февраля. Комику запретили приезжать в страну в течение 50 лет. Причиной стало нарушение им миграционного и налогового законодательства России. Также утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.