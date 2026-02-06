В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с главой МИД Швейцарии

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с главой МИД Швейцарии, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Его (Кассиса — прим. «Ленты.ру») визави является министр иностранных дел [России Сергей] Лавров. Вы знаете, что сейчас идут переговоры, идет встреча у них. Каких-либо контактов с главой государства не предусмотрено», — сообщил официальный представитель Кремля.

5 февраля Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву. Ранее стало известно, что они намерены обсудить с Лавровым пути преодоления глубокого кризиса организации.