Кремль оценил двухдневные переговоры в Абу-Даби

Двухдневные трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными, работа в этом направлении будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Два дня велась работа, работа конструктивная и одновременно очень сложная. Она будет продолжена», — подчеркнул представитель Кремля.

5 февраля в Абу-Даби завершились очередные переговоры по Украине.

В МИД ОАЭ подчеркнули, что второй раунд переговоров в Абу-Даби в рамках трёхсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины позволил выявить общую основу для прогресса по разрешению украинского конфликта.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине.