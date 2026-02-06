$76.5590.29

В Кремле заявили об опасности для российских чиновников и военачальников во время СВО

Lenta.ru

Российские военачальники и чиновники находятся под угрозой во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

© РИА Новости

По словам Пескова, высококлассным специалистам из России также может грозить опасность.

«Это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать их безопасность. Это вопрос специальных служб», — заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков сообщил, что президенту Россию Владимиру Путину оперативно доложили о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны Владмира Алексеева, которое было совершено в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.