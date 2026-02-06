Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Дипломаты почтительно почтили память погибших и возложили венки на территории Александровского сада у Кремля, передает RT.

Начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в четверг, 5 февраля, сообщил, что прибыл в Москву вместе с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.

31 января глава швейцарского внешнеполитического ведомства объявил, что направится в Москву и Киев в качестве действующего председателя ОБСЕ. Он уточнил, что приоритеты деятельности организации в текущем году направлены на то, чтобы она смогла «снова сосредоточиться на своих ключевых задачах по обеспечению мира и безопасности в Европе».

5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины. По словам главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, консультации прошли конструктивно. Он не поделился другими подробностями встречи.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.