Лавров: ОБСЕ подошла к угрозе саморазрушения

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подошла к реальной угрозе саморазрушения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД провел встречу с председателем объединения, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу.

«Не буду даже подробно останавливаться на примерах того, как ОБСЕ оказалась в... ситуации глубочайшего кризиса, подошла к реальной угрозе саморазрушения», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что Россия пока продолжит участвовать в ОБСЕ. Москва не пойдет на провокации, о которых мечтают западные силы, заинтересованные в международной изоляции РФ.