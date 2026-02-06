Медведев заявил о загнавшей себя в чудовищную ловушку Европе

После отказа от российских энергоносителей Евросоюзу (ЕС) придется расплачиваться перед США остатками суверенитета. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в MAX.
По его словам, своим решением Европа загнала себя в чудовищную ловушку, оказавшись в критической зависимости от поставок газа из Соединенных Штатов. В результате ЕС придется делать все, что скажут в Белом доме, считает Медведев.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что, отказавшись от российского газа, ЕС выбрал подчинение США в ущерб собственным интересам.
Евросоюз хочет окончательно запретить импорт нефти из России
При этом 29 января стало известно, что в 2026 году Европа закупит до 30 миллиардов кубометров российского газа. Россия будет обеспечивать примерно десятую часть всех поставок этого топлива европейцам.