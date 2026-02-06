Эстония и Латвия призвали Евросоюз начать переговоры с Россией не потому, что они хотят мира, а потому что ощущают себя «выброшенными из переговорного процесса». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Эстонии и Латвии не нравится то, что пока «одни делегации заседают и что-то решают», европейцы «ждут в коридорчике новостей от участников».

«Речь здесь не о подлинных переговорах ради урегулирования кризиса, а о гипертрофированных амбициях двух небольших государств с микро-ролью в мировых делах, которые выдвинулись в ЕС на заметные позиции в условиях украинского кризиса и хотят искусственно нарастить свой вес, сев за один стол с такой державой, как Россия. И это все. Это единственный мотив их «призыва». В силу этого переговоры с этими странами бессмысленно и начинать», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что если «кому-то любопытно», что скажут на переговоры в Европе, то им стоит послушать верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

4 января премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров Европы с Россией, подчеркнув, что европейцы «тоже должны иметь право голоса».

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна высказался против контактов с РФ, как и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Bloomberg написал, что между Карисом и Михаилом произошел раскол по поводу возможно возобновления контактов с Россией.

Также Карис признал неэффективность санкций против России и отметил, что Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о территориальных уступках.