Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала «выздоровления» главе МИД Финляндии Элине Валтонен, заявившей о «хронической угрозе» со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 5 февраля, Валтонен заявила, что Европа «должна объединиться против хронической угрозы, которую Россия представляет для ее безопасности». Финский министр также заявила, что Хельсинки будет оказывать поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

«Это признание в том, что у них хроническая проблема - аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления», - так слова Валтонен прокомментировала Захарова.

Финляндия объявила Россию хронической угрозой

Ранее финский депутат от Левого альянса Йоханнес Ирттиахо раскритиковал ложное заявление Валтонен о России и Советском Союзе. Валтонен сказала журналистам, что ни одна граничащая с РФ страна не нападала на Россию в течение ста лет. Ирттиахо подчеркнул, что это ложное заявление по серьезному вопросу, и исходило оно от руководства страны, напавшей на Россию.

Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года, подчеркнул депутат. Юрттиахо спросил Валтонен, не следовало ли ей проверить информацию, прежде чем озвучивать ее в средствах массовой информации. Глава МИД проигнорировала вопрос депутата.