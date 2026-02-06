Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агентству РИА Новости слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о нашей стране, как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это и есть признание в хронической проблеме и пожелала выздоровления.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «это признание в том, что у них хроническая проблема».
«Аллергия, фобия и панические атаки», - перечислила дипломат и пожелала «выздоровления».
Финляндия объявила Россию хронической угрозой
Ранее глава финского МИД назвала РФ хронической угрозой для Евросоюза.