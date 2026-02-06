Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агентству РИА Новости слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о нашей стране, как хронической угрозе для ЕС, заявила, что это и есть признание в хронической проблеме и пожелала выздоровления.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «это признание в том, что у них хроническая проблема».

«Аллергия, фобия и панические атаки», - перечислила дипломат и пожелала «выздоровления».

Финляндия объявила Россию хронической угрозой

