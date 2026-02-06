Депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что в Совете Евросоюза обостряются дискуссии между сторонниками и противниками восстановления контактов с Москвой.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, в то время как законодательный орган ЕС занимает неизменную позицию отказа от связей с Россией, в исполнительных структурах ситуация выглядит иначе.

«В Европейском парламенте позиции остаются застывшими. Однако в Совете министров ЕС идёт реальный спор между теми, кто выступает за диалог с Россией, и теми, кто остаётся к нему резко настроенным», — рассказал собеседник агентства.

В России предсказали судьбу Евросоюза

В качестве примера изменения риторики Картайзер привёл недавнюю инициативу главы МИД Люксембурга, который предложил свои услуги в качестве посредника.

Также депутат оценил визит министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в Москву в качестве председателя ОБСЕ, назвав его минимально необходимым шагом.

«Я сожалею, что министр иностранных дел Швейцарии не делает этого также в своём национальном качестве. Действительно прискорбно, что Швейцария пожертвовала своей нейтральностью в ходе украинского конфликта», — резюмировал парламентарий.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров между Евросоюзом и Россией, предложив назначить для этих целей специального посланника от ЕС.

Издание Politico сообщало, что ЕС рассматривает назначение переговорщика для диалога с Россией.

12 января представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отмечала, что Европе придётся вести переговоры с Россией в какой-то момент.