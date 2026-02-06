На Западе ничего не расследуется, когда речь идет об участии «мировых элит». С таким мнением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, говоря о скандале вокруг американского педофила-финансиста Джеффри Эпштейна.

«С невероятным усилием каждый день читаю "файлы Эпштейна". Это просто ад», — отметила Захарова, подчеркнув, что теперь все становится на свои места: ход расследований, где замешаны «мировые элиты», будь то подрывы на «Северных потоках» или убийство американского президента Джона Кеннеди, игнорируется.

Захарова рассказала о тошноте из-за файлов Эпштейна

По ее словам, смешно наблюдать, что теперь преступления или преступные намерения тех, кто совершает подобное, фиксируются на фото и видео. Однако эти факты не останавливают людей, оправдывающих такие умыслы, считает Захарова.

«И все равно "не все так однозначно"», — поиронизировала официальный представитель российского МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что скандал, развернувшийся вокруг фигуры Эпштейна, показал истинное отношение западных элит к несовершеннолетним. Как подчеркнула она, Запад выделяет огромные деньги на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по мирным жителям, в том числе детям.