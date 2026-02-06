Репутация Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) сильно запятнана на фоне скандала с Джеффри Эпштейном. К такому выводу пришел глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум», — отметил он.

По словам Дмитриева, теперь ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении «наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей».

Spectator: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера Британии

Таким образом глава РФПИ оценил публикацию о том, что ВЭФ начал расследование в отношении своего президента Берге Бренде для выяснения его отношения к финансисту Эпштейну.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить российские спецслужбы, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание Daily Mail. По версии журналистов, финансист мог руководить операцией «медовая ловушка».

До этого в файлах по делу американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна обнаружился список так называемых иллюминатов.