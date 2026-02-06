Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик охарактеризовал как политический абсурд заявление Владимира Зеленского о риске утраты Украиной независимости, поскольку, по его мнению, она уже давно передана под внешнее управление.

Ранее в интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский выразил опасение, что в случае поражения в военном конфликте Украина «потеряет независимость». В ответ на это российский парламентарий заявил, что нынешние украинские власти демонстрируют независимость разве что от здравого смысла, находясь в полной политической и финансовой зависимости от западных стран.

«Зеленский позволяет себе бессмысленные заявления, ведь невозможно утратить то, что уже давно отдано на откуп иностранным кураторам», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что украинский народ фактически лишился суверенитета, и вину за это несут такие политики, как действующий президент Украины.