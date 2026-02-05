Медведев назвал СВО актом самообороны

Специальная военная операция, которую проводит Россия, по своей природе является актом самообороны, рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, любые попытки Вашингтона провести параллели с действиями России теряют силу. Зампред Совбеза подчеркнул принципиальную разницу в природе этих военных акций.

«По своей природе СВО не является колониальной войной, а является актом самообороны», — разъяснил Медведев.

Медведев высказался о победе России в СВО

Зампред Совбеза с сожалением пояснил, что социальный состав участников конфликта позволяет характеризовать его не иначе, как «извращённую форму гражданской войны», порожденную «бездарным прекращением Союза ССР».

«Ни одним из подобных признаков не обладает военная активность Вашингтона в Венесуэле, в Иране или вероятная — в Гренландии», — констатировал политик.

Ранее Медведев сообщил, что президент США Дональд Трамп может помиловать коллегу из Венесуэлы. По его словам, также венесуэльского лидера может помиловать преемник Трампа.