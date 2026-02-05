Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с резким призывом к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. В своем аккаунте в социальной сети X российский чиновник посоветовал главе британского правительства немедленно покинуть пост и попытаться искупить вину перед обществом. Поводом для такого заявления стала публичная попытка премьера оправдаться за назначение на пост посла в Вашингтоне человека, чье имя фигурировало в скандальных файлах Джеффри Эпштейна.

«Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочтите 10 случайных комментариев... поймите, что люди думают о ваших усилиях, подайте в отставку и искупите вину. Дайте шанс западной цивилизации», - написал Дмитриев.

Реакция подданных в сети оказалась крайне жесткой. В комментариях к посту Стармера пользователи припомнили премьеру не только текущие провалы, но и старые скрытые подоплеки его карьеры. В частности, Стармера называют «абсолютным мошенником», обвиняя его в замалчивании преступлений банд педофилов в Ротереме в годы его работы в прокуратуре, кроме этого британцы потребовали немедленных выборов, называя его худшим лидером в истории.

Политический кризис в Лондоне обострился после того, как Кир Стармер был вынужден официально извиниться за назначение лейбориста Питера Мандельсона послом в США в феврале 2025 года. Проверки выявили связи дипломата с американским финансистом-педофилом Эпштейном еще до его вступления в должность, однако назначение все равно состоялось. В сентябре того же года Мандельсон был со скандалом уволен.