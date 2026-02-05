Премьер-министру Британии Киру Стармеру следует покинуть свой пост, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

Накануне глава британского кабмина рассказал о своей любви к Соединенному Королевству, отметил, что поддерживает программу «Гордость на местах», направленную на возрождение местных сообществ, улиц и парков.

«Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочитайте любые 10 случайных комментариев пользователей [социальной сети] X под вашим постом, поймите, что люди думают о ваших усилиях, уйдите в отставку и искупите вину. Дайте западной цивилизации шанс», — обратился к политику Дмитриев.

Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

Ранее журнал The Spectator сообщил, что Стармер рискует потерять свой пост ещё до майских местных выборов из-за громкого скандала, связанного с бывшим послом страны в Вашингтоне Питером Мандельсоном и его контактами со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Журналисты охарактеризовали ситуацию с дипломатом как «ядовитую смесь грязи, скандала и некомпетентности», которая наносит серьёзный удар по репутации кабинета министров.