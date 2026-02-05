Россия готова принять только дружественную Украину — при этом она необязательно должна быть союзной для Москвы. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Риком Санчесом.

— И это предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, но и отношение к их базовым правам человека, — цитирует политика агентство RT.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг требование российской стороны о признании всего Донбасса за ней и добавил, что это якобы ничего ей не даст.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия видит частью договора по урегулированию конфликта на Украине признание Донбасса российским всеми государствами. Для Москвы этот аспект является очень важным.

При этом Лавров считает, что главе киевского режима не нужно мирное соглашение, поскольку оно будет означать конец его политической карьеры. Он отметил, что не знает, что предложат российской делегации во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби.