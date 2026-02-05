Российская делегация покинула Абу-Даби после переговоров по Украине

Российская делегация вылетела из Абу-Даби после трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что лайнер Ил-62 специального летного отряда «Россия» вылетел около 18:57 мск из частного аэропорта в эмиратской столице.

До этого сообщалось, что в Абу-Даби прошел второй раунд переговоров по Украине, в результате которых руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал их конструктивными.

4-5 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.