Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «глупостью» заявления главы оборонного ведомства ФРГ Бориса Писториуса о необходимости подготовки к возможному нападению России в 2029–2030 годах. В интервью телеканалу RT министр подчеркнул, что подобные антироссийские выпады европейских политиков полностью противоречат их же собственной риторике. По мнению дипломата, лидеры Евросоюза пытаются одновременно убедить избирателей в «слабости» России и запугать их неизбежным вторжением, что свидетельствует о кризисе логики в западных штабах.

В беседе с журналистом Риком Санчесом российский министр отметил, что историческая безграмотность стала фундаментом для агрессивных прогнозов Берлина.

«Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему говорит, что 2029–2030 годы — рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали», - подчеркнул Лавров.

Он также указал на парадоксальность официальной позиции ЕС. По его словам, Европа выставляет Россию ослабленной, медленной продвигающейся на Украине, но одновременно с этим требует миллиардных вливаний чтобы защититься от нападения России.