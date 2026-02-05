Лавров дал совет Макрону, как поговорить с Путиным
Главе Франции Эммануэлю Макрону следует просто позвонить президенту России Владимиру Путину, если французский политик действительно хочет серьезно поговорить, рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.
В последние месяцы французская сторона неоднократно выражала намерение провести переговоры с российским лидером. Так, 3 февраля Макрон заметил, что на техническом уровне ведется подготовка к разговору с президентом России.
«Это несерьезно. Это жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения», — разъяснил Лавров.
Министр уточнил, что если инициативы французского лидера будут носить серьезный характер, то Путин даст на них «конкретную и практическую реакцию».
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что если Макрон реально заинтересован в беседе с Путиным, то инициатива проведения такого разговора должен доноситься по профессиональным каналам, а не только через СМИ.
По его словам, российская сторона наслышана об инициативе французского президента, однако дальше намерений у него дело пока не идет.