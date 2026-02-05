Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву.

Об этом пишет RT в Telegram.

Ранее сообщалось, что усилия по урегулированию вооружённого конфликта на Украине станут одной из тем, которые в ходе предстоящего 5—6 февраля визита в Москву обсудят Кассис и Синирлиоглу.

Кроме того, стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров 6 февраля в Москве с главой МИД Швейцарии планирует обсудить пути преодоления кризиса в ОБСЕ.