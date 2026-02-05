Будущее украинского государства напрямую зависит от его готовности вернуться к статусу нейтрального и доброжелательного соседа, не обязательно связанного с Москвой союзническими узами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что Россия готова видеть рядом с собой дружественную Украину, которая гарантирует соблюдение прав человека и доступ к базовым благам цивилизации. Глава ведомства подчеркнул, что любые итоговые соглашения должны базироваться на строгом уважении культурных и религиозных свобод населения.

В беседе с журналистом Риком Санчесом российский министр акцентировал внимание на том, что Москва требует принципиального изменения внутренней политики Украины.

«Это должна быть дружественная Украина. Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная. И это предполагает уважение не только прав жителей... на доступ к благам цивилизации, к теплу, к еде, к воде, но и отношение к их базовым правам человека, включая язык, образование и религию», - объяснил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил, что Россия будет настаивать на юридическом закреплении статуса национальных меньшинств в соответствии с международными стандартами. Он отметил, что выполнение этих условий является обязательным условием для подписания любых документов.