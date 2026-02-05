Лавров рассказал о подпольных контактах с Европой

Москва поддерживает «подпольные» контакты с некоторыми европейскими лидерами. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Russia Today (RT).

© Global look

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют», — сказал он.

Однако, по его словам, ничего из того, что европейские партнеры сообщают в ходе закрытых и конфиденциальных контактов, не отличается от их публичных заявлений.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что не видит у Европы какой-либо позиции. Он уточнил, что европейцы заняли бескомпромиссную позицию «стратегического поражения России», а все их усилия направлены на то, чтобы не допустить и сорвать переговоры России, США и Украины.

Ранее стало известно, что дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн якобы посетил Москву. Целью его визита состояла в попытке убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине.