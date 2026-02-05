В Кремле назвали условие диалога с США по ДСНВ

Москва будет вести диалог с Вашингтоном по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) при условии получения конструктивных ответов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал Песков, комментируя возможность реакции США на российскую инициативу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва испытывает сожаление из-за истечения срока действия ДСНВ. При этом представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохранит ответственный, внимательный подход к теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений.