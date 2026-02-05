Президент России Владимир Путин раскритиковал один распространенный способ лечения в России — речь идет о назначении антибиотиков без необходимости. Его слова приводит ТАСС.

Во время общения в неформальной обстановке с молодыми учеными, один из которых занимается решением вопроса с резистентностью к антибиотикам, глава государства осудил использование этого вида медпрепаратов, «едва человек закашлял».

«[Сейчас] антибиотики применяют где надо и где не надо. Самое простое — это человек закашлял — сразу», — подчеркнул президент.

Ранее Минздрав опубликовал девять схем лечения коронавируса в домашних условиях. Для пациентов с легким и среднетяжелым течением, в том числе с высоким риском прогрессирования до тяжелого течения заболевания, специалисты предусмотрели разное лечение.