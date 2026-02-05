Глава российской разведки сделал заявление по Ирану

Спецслужбы Ирана и России наладили очень хорошие контакты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, Иран является партнером России, у спецслужб обеих стран налажено «очень хорошее взаимодействие», которое не приостанавливается ни при каких обстоятельствах.

Нарышкин также сделал заявление по поводу истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он указал, что Москва будет анализировать ситуацию и поведение других стран, обладающих ядерным оружием.