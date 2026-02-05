Путин: у народов России общие базовые ценности

Ценности народов России внешне отличаются друг от друга, но базовые ценности являются общими, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на торжественной церемонии открытия Года единства народов России на площадке Национального центра "Россия".

Как отметил президент, многонациональная Россия складывалась по-разному, но самым главным было бесконечное уважение к тем народам, которые входили в нее.