О чем говорят в Госдуме сегодня: вранье Зеленского и ядерный потенциал США

В Госдуме оценили заявление Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскрыли последствия отказа от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и предложили сделать зарплату учителей приоритетом муниципальных бюджетов. О чем еще говорили российские парламентарии 5 февраля — в материале «Рамблера».

Занижение Зеленским потерь ВСУ

Владимир Зеленский сознательно занизил потери Вооруженных сил Украины, оценив их в 55 тысяч человек, чтобы обмануть западное сообщество и «выглядеть представительно на переговорах». Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Зеленский «врет и не краснеет», однако невозможно обмануть факты.

«Он сознательно занижает число потерь для обмана западного сообщества, которое по-прежнему видит в нем победителя в российско-украинском конфликте», — констатировал Белик.

Вопрос продления ДСНВ

Отсутствие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не спровоцирует повторение холодной войны, гонка уже идет и США в ней проигрывают. Об этом заявил News.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов.

По его словам, у США «затянулись» работы по созданию гиперзвукового оружия и у них просто нет аналогов российских «Кинжала» «Буревестника» и «Посейдона».

«За последние годы США лишь адаптировали свои ракеты средней и меньшей дальности для пуска с наземных установок, да и то не испытали их в боевых условиях. (…) В целом ядерный потенциал США стремительно устаревает, о чем давно с тревогой говорят сами американские военные», — заметил Миронов.

Зарплата учителей

Регионам необходимо в приоритетном порядке выделять средства на образование, в том числе на заплату учителям, а уже потом заниматься благоустройством парков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов.

По его мнению, учителям нужно платить 150–200 тысяч рублей, однако муниципалитеты предлагают в качестве источника финансирования федеральный бюджет.

«Я считаю, что для федерального бюджета это несвойственная функция. Местное образование, но это должно быть приоритетом, защищенным приоритетом, таким же, как госзакупки каких-нибудь кустарников для благоустройства парков», — уверен парламентарий.

3D-печать в строительстве

Комитет по экономической политике Госдумы подготовил предложение по созданию «регуляторной песочницы» для тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал зампред комитета Артем Кирьянов.

По его словам, эта инициатива прорабатывалась в течение двух лет на площадках экспертных советов при думском комитете, и соответствующие предложения будут направлены в межфракционную рабочую группу по ИИ, в Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры.

Совет для Каллас

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главе дипломатической службы ЕС Кайе Каллас обратиться к врачу после ее заявления о нападении России на 19 стран за последние 100 лет. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что Каллас не представила список стран, на которые якобы нападала России, так как его просто не существует, и ее слова противоречат как здравому смыслу, так и историческим фактам.

«Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу», — написал Вячеслав Володин.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что Евросоюз выделил первые €10 млн на формирование специального трибунала «для судебного преследования российских лидеров за их роль» в боевых действиях на Украине.