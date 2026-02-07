Давление со стороны Соединенных Штатов вынудило европейских лидеров задуматься о возобновлении контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Foreign Policy.

© Лента.ру

Издание напоминает, что на встрече на Всемирном эеономическом форуме в Давосе европейцы надеялись обсудить с американскими коллегами ход переговоров по мирному урегулированию на Украине. Однако вместо этого их внимание сместилось на другую проблему — попытку избежать конфликта с Вашингтоном, который является их союзником по НАТО, из-за ситуации с Гренландией.

На Западе испугались решения России и Китая по Украине

После этого в Европе заговорили о необходимости разработать «план Б». Французский лидер Эммануэль Макрон и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони открыто призвали к прямым переговорам с Москвой, так как ЕС необходимо постепенно уменьшить свою зависимость от США в вопросах своей безопасности.

«Скоро вновь будет полезно говорить с Владимиром Путиным», — заявил президент Франции в конце декабря.

Мелони отметила, что Европе необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта, иначе ее вклад в его разрешения «будет ограниченным».

В феврале Эммануэль Макрон заявил о подготовке к контактам с Владимиром Путиным на техническом уровне. Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, предположительно, нанес визит в Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.