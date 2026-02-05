Лавров назвал Армению союзником России

Россия заинтересована в развитии отношений с Арменией — союзником Москвы.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Армения — наш союзник, стратегический партнер. Видим, как непросто складывается ситуация на Южном Кавказе», — сказал он на встрече со спикером нацсобрания Армении Аленом Симоняном.

По словам Лаврова, Евросоюз (ЕС) постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором — «либо с нами, либо с ними». Глава МИД РФ выразил желание, чтобы в общественном пространстве России и Армении не преобладал нарратив «недоверия и вранья».

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.