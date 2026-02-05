Путин пошутил, что не выговаривает названия открытий молодых ученых

Президент России Владимир Путин пошутил, что не в силах выговорить названия некоторых открытий, поскольку они сложны.

Об этом он заявил во время вручения премии молодым ученым в области науки и инновации.

«Я говорю: "Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного! Главное - что я выговариваю», - засмеялся российский лидер, при этом прикрепляя значок к кофте юного профессора.

В этот момент вручался лауреатский значок профессору МГУ, доктору физматнаук Виктории Ведюшкиной. Ее награждали «за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем».