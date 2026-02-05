В Госдуме уличили в США в желании обогнать Россию и Китай в гонке вооружений

США не стремятся продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), поскольку стремятся опередить Россию и Китай в этой гонке. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит News.ru.

Он подчеркнул, что сейчас в мире «непростое время», и это касается не только США и России. В Европе идет наращивание вооружений, в Германии перестраивают автомобильные заводы на «военные рельсы», указал он.

По его словам, США отстают от России и Китая в ядерном потенциале. В связи с этим Вашингтон не стал продлевать ДСНВ, предположил парламентарий. В то же время Колесник заметил, что у Москвы «все в порядке» с оружием возмездия. Он указал, что российские атомные подводные лодки «выстрелят в любую точку земного шара», а если понадобится, используют и «Посейдон».

«Возможно, тогда политики на Западе поймут, что чем дольше не подписывается договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, тем хуже, тем больше возрастает эскалация. Может, это заставит их задуматься и прийти в чувства, ведь договариваться можно только с разумными людьми», — сказал Колесник.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.