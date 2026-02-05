Светлана Маслова избрана новым мэром Анапы

В четверг на своей сессии депутаты городского Совета Анапы во время тайного голосования выбрали новым мэром крупного российского курортного муниципалитета Светлану Маслову, до последнего времени занимавшую пост заместителя председателя Совета министров Республики Крым.

По информации горсовета, за нового главу города-курорта отдали свои голоса 28 депутатов. Еще по два голоса получили вышедшие в финал конкурса по отбору кандидатов на этот пост директор МАУ "Медиа-группа "Анапа" и глава Виноградного сельского округа Анапы Александр Кудаев.

Известно, что накануне Президиум регионального политсовета "ЕР" согласовал кандидатуру Светланы Масловой для избрания на должность главы Анапы. Ее кандидатуру ранее поддержал местный политсовет партии.

"Светлана Маслова имеет большой управленческий опыт. Решение президиума будет направлено депутатскому объединению "Единой России" в Совете города-курорта. Ему рекомендовано поддержать кандидатуру Светланы Масловой при избрании на должность мэра", - отметил секретарь регионального отделения партии, первый вице-спикер Заксобрания Кубани Николай Гриценко.

Светлана Маслова родилась 12 июля 1967 года в Анапе. Окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Экономист", имеет несколько дополнительных образований. Работала главным специалистом Комитета по финансам и контролю мэрии Калининграда, возглавляла администрацию городского округа "Город Калининград", занимала другие руководящие должности. С 12 октября 2020 года работала заместителе председателя Совета министров Республики Крым (с этого поста она подала в отставку в конце января нынешнего года).

Напомни, кресло мэра Анапы стало вакантным после того, как 24 июня прошлого года довольно успешно в течение пяти лет руководивший городом-курортом 39-летний Василий Швец (на его долю выпала и большая работа по ликвидации последствий аварии нефтяных танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го) неожиданно для всех подал в отставку по собственному желанию.

На заседании Совета депутатов исполняющей обязанности мэра Анапы тогда назначили 44-летнюю Светлану Балаеву, занимавшую пост первого вице-мэра (она не участвовала в конкурсе на должность главы города-курорта).

Между тем

В начале 1990-х годов прошлого века председателей горисполкомов на местах сменили мэры: такое название должности тогда вводили на официальном уровне. В Анапе с 1992 года сменились девять градоначальников. Первым главой Анапы в постсоветское время в 1992 году стал строитель Гермоген Королев, избранный депутатами. Таким образом, Светлана Маслова стала десятым по счету мэром в современной истории Анапы.